Камалия на милом видео показала, как в Лондоне проводит вечер с экс-мужем и дочерьми

Украинская певица Камалия показала, как проходит ее вечер в компании бывшего мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, и дочерей.

В частности, они все вместе находятся за границей, а именно в Лондоне. Семейство пытается насладиться компанией друг друга и весело проводить время. В этот раз они сыграли в настольную игру "Монополия".

Камалия делится, что обычный вечер превратился в настоящие экономические соревнования. Особенный азарт к игре проснулся у 11-летних Арабеллы и Мирабеллы. Как говорит певица, отец может гордиться дочерьми, ведь у них проявились его предпринимательские гены.

Камалия показала, как за границей проводит время с бывшим мужем и дочерьми

"Баталии в "Монополии"! Кто бы мог подумать, что обычный вечер игры превратится в настоящее экономическое соревнование? Захур строит заводы и фабрики, а Арабелла и Мирабелла скупают все улицы и железные дороги! Кажется, наши принцессы уже готовы стать следующими магнатами! Захур говорит, что это гены, а я думаю, что мне стоит подтянуть свои навыки бизнес-леди", — делится артистка.

Напомним, недавно Камалия показывала, как с дочерьми украсила дом в Лондоне к новогодним праздникам. Также артистка рассказывала, где они планируют встретить Рождество и Новый год.

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