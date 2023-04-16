Камалия намекнула на примирение с мужем и показалась с ним на Пасху

Украинская певица Камалия интригует поклонников, что на самом происходит в ее личной жизни.

Как известно, на днях артистка объявила о разводе со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет брака. Но после этого исполнительница не перестала делиться общим контентом с экс-возлюбленным.

Более того, Захур поддерживает певицу и ходит на мероприятия, где она выступает. А сегодня, в праздник Пасхи Камалия в соцсетях разместила фотографию с мужем и дочерьми на фоне праздничного стола:

Камалия с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Свет всегда побеждает тьму! Правда всегда побеждает ложь! Христос воскрес! Воистину воскрес!" – подписала фото с Захуром исполнительница.

Поклонники Камалии заключили, что после ссоры супругам все же удалось найти общий язык: "Камалия, можно ли считать, что вы с Захуром помирились?", "я так радуюсь за вас! Лучшая пара шоу-бизнеса", "Великолепная семья, берегите друг друга!" – пишут пользователи в комментариях.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Впрочем, сама Камалия пока ни подтверждает, ни опровергает эти домыслы.

Напомним, три дня назад Камалия ошеломила новостью, что после 20 лет брака разводится с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Причину разрыва артистка не назвала, но до этого рассказала о первом за 20 лет конфликте с мужем. Камалия и Мохаммад Захур поссорились из-за дочери бизнесмена от первого брака с россиянкой. Камалия активно ругала россиян, это задело дочь Захура. В конфликте он принял сторону дочери.

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