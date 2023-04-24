Камалия намекнула на примирение с мужем-миллиардером новой фотографией вместе

Кажется, пара уже не думает о разводе.

Певица Камалия все больше подогревает слухи о том, что они с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммедом Захуром, передумали расставаться.

На своей странице в Instagram исполнительница продолжает делиться общими фотографиями с мужем и вместе проводить время. Так, вместе с дочерьми Камалия и Захур посетили конюшню.

На фото близнецы Арабелла и Мирабелла позировали верхом на лошадях, а певица и миллиардер стояли рядом. В сообщении певица написала о том, как ей хочется побыть молодой мамой для своих детей.

"Как же быстро растут наши дочки! А так хочется побыть еще молодой мамой", – написала Камалия.

Камалия с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, на днях в семейном кругу Камалия и Захур вместе с дочками отпраздновали мусульманский праздник. Тем самым исполнительница очень заинтриговала своих поклонников, ведь недавно они с миллиардером заявили о своем разводе после 20 лет брака.

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