Камалия напугала фанов фотографией из больницы: "Стыдилась делиться новостями"

Украинская певица Камалия изрядно испугала своих поклонников, показавшись в больнице.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась фотографией в больничной рубашке и шапочке у аппарата МРТ. Как поделилась Камалия, она некоторое время стеснялась рассказывать фанам, что с ней произошло, однако решила быть откровенной.

"Не хотела делиться новостями, стыдилась… В свои 46 упала с велосипеда, снимая видео на телефон. Думала, просто забилась, но боль никуда не исчезла, а только усилилась. Возможен перелом ребра. Приехала на МРТ и КТ", — рассказала Камалия.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Исполнительница взволнована своим состоянием здоровья, тем более что впереди ее ждет важное мероприятие. Камалия должна была выступить на музыкальной премии YUNA уже 16 июня, однако теперь сомневается в своем участии в концерте.

"Уже в пятницу премия YUNA, и для меня было очень важно и ответственно подготовиться к выступлению. Теперь не знаю, как все будет… Прошу вас, друзья, будьте осторожны, особенно снимая видео", – написала Камалия.

Напомним, что на днях Камалия делилась улыбающимися фото с велопрогулки вместе со своими дочерьми.

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