Камалия не смогла сдержать слёз, говоря о Захуре: есть ли шанс на воссоединение бывших супругов

Камалия

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После громкого развода певицы Камалии и миллиардера Мохаммада Захура поклонники не перестают гадать, есть ли шанс на возобновление их романа, особенно на фоне совместных путешествий, семейных фото и теплых отношений бывших супругов.

Артистка призналась, что последние годы брака стали для неё настоящим испытанием. Напряжение в семье только усиливалось, а конфликты постепенно разрушали многолетние отношения. Переломным моментом стала ситуация, связанная с дочерьми певицы. Камалия ждала поддержки от мужа, но, по её словам, почувствовала совершенно противоположное. Именно тогда она впервые задумалась о том, что их союз может подойти к концу.

«Я почувствовала себя просто никому не нужной — ни женой, ни мамой, ни возлюбленной — никем. Я помню, что первым, кому я позвонила, был отчим. Я ему всю душу изливала, всю боль», — призналась артистка винтервьюМаричке Довбенко.

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Камалия

Вспоминая те события, певица не смогла сдержать эмоций и расплакалась. По её словам, дело было не в одном конфликте, а в том, что определённые ситуации повторялись неоднократно, заставляя её каждый раз чувствовать себя обесцененной.

«А как насчёт уважения к себе? А как насчёт твоих границ? Это было бы ещё — третий, четвёртый, пятый раз», — честно признаётся звезда.

Камалия

Артистка призналась, что после разрыва почувствовала большую свободу и стала полагаться в первую очередь на себя. Если раньше многие решения принимались совместно с Захуром, то теперь она самостоятельно формирует команду, ищет финансирование для проектов и решает все рабочие вопросы.

«Я сама принимаю решения, сама подбираю команду, сама ищу спонсоров. Здесь я уже сама себе хозяйка. Я же гордая девушка, стараюсь полагаться только на себя», — подчеркнула певица.

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Камалия

Несмотря на развод, между бывшими супругами сохранились теплые отношения. Камалия не скрывает, что может обратиться к Захуру за советом в важных ситуациях, а также продолжает интересоваться делами их семейного бизнеса. Именно поэтому поклонники не теряют надежды, что пара ещё может воссоединиться. Однако сама артистка пока не даёт никаких намеков на романтическое примирение и говорит лишь о партнёрстве и взаимной поддержке.

Напомним, ранее Камалия после развода сорвала вторую свадьбу с состоятельным бизнесменом и поразила своими мотивами.

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