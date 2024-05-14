Камалия неожиданно показалась с бывшим Мохаммадом Захуром и призналась, как проводит с ним время

Артистка вместе с экс-возлюбленным и дочками уехала в Португалию.

Украинская певица Камалия неожиданно показалась в компании бывшего супруга, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура.

В своем Instagram артистка поделилась, что они отправились в Португалию. Вместе с бывшими супругами также находились их общие дочери – 10-летние Арабелла и Мирабелла. К слову, певица и бизнесмен после развода остались в прекрасных отношениях и проводят время вместе ради двойняшек.

Камалия рассекретила, что в Португалии они прогулялись на лошадях вдоль Атлантического побережья. После приятной активности семейство отправилось в ресторан, где отдохнуло, наслаждалось вкусным обедом и разговорами.

Камалия встретилась с экс-мужем в Португалии и рассекретила, как они вместе проводят время

"После долгой и приятной прогулки на лошадях вдоль Атлантического побережья Португалии нет ничего лучше, чем отдохнуть с детьми в уютном ресторане. Такие моменты наполняют сердце теплом и радостью", — поделилась артистка.

Напомним, недавно Камалия похвасталась достижением дочерей в одной из школ Великобритании. Артистка рассекретила, что они увлеклись творчеством и занялись созданием короткометражного фильма.

Читайте также: