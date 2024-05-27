Камалия неожиданно с экс-мужем Мохаммадом Захуром отправилась в путешествие и рассекретила куда

Украинская певица Камалия неожиданно отправилась в путешествие с бывшим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.

В частности, они показались в Киеве на железнодорожном вокзале. Как поделилась артистка, она с экс-мужем отправляется в Испанию, чтобы провести время с дочками. Дело в том, что у Мирабеллы и Арабеллы сейчас каникулы. Девочки поехали в Пальма-де-Майорку.

"У моих дочерей, Мирабеллы и Арабеллы, начались межсеместровые вторые весенние недельные каникулы! Как известно, наши девочки учатся в Лондоне, где система образования отличается от украинской. Поэтому у них сейчас небольшие каникулы, и они поехали в Испанию, в прекрасный город Пальма- де-Майорка", — поделилась артистка.

Камалия показалась с бывшим мужем на вокзале и рассекретила, куда они вместе отправились

Камалия находилась с бывшим мужем в Киеве, где экс-супруги занимались организацией музыкальной премии YUNA. После проведения мероприятия они поездом отправились за границу, чтобы наконец-то встретиться с дочерьми и провести с ними время.

"После утомительной организации и проведения Национальной музыкальной премии YUNA-2024, несмотря на усталость, мы сразу отправились к нашим детям, чтобы вместе с ними провести время и подарить незабываемые впечатления", — рассказала исполнительница.

Напомним, ранее Камалия откровенно призналась, что посещает психолога. Артистка рассказала, какие проблемы ее беспокоит.

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