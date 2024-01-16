Камалия неожиданно засветилась в компании экс-мужа и объяснила, что они делали вместе

Украинская певица Камалия неожиданно засветилась в компании своего бывшего супруга, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура.

Исполнительница в своем Instagram опубликовала ролик, где на некоторых кадрах был запечатлен ее экс-муж. Оказалось, что бывшие супруги вместе посетили совместное мероприятие.

Камалия с бывшим мужем посетила важное мероприятие / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Как пояснила Камалия, они посетили Almarah Foundation и пообщались с руководителями организации, которая занимается сиротами Пакистана.

Камалия с бывшим мужем посетила важное мероприятие / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Сердечно благодарим Almarah Foundation за гостеприимный и очень теплый прием!" – подписала кадры исполнительница.

Камалия с бывшим мужем посетила важное мероприятие / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Вероятно, для Камалии и Мохаммада Захура это было партнерское мероприятие.

Камалия с бывшим мужем посетила важное мероприятие / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Отметим, певица объявила о разводе в апреле прошлого года. Исполнительница не стала называть причин разрыва, а лишь отметила, что теперь между ними только партнерские и родительские отношения.

Напомним, весной прошлого года лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин тоже объявил о разводе с супругой. Недавно артист намекнул, что стало причиной разрыва.

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