Камалия неожиданно засветилась в компании экс-мужа и объяснила, что они делали вместе

Оказалось, бывшие супруги посетили совместное мероприятие.
Украинская певица Камалия неожиданно засветилась в компании своего бывшего супруга, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура.
Исполнительница в своем Instagram опубликовала ролик, где на некоторых кадрах был запечатлен ее экс-муж. Оказалось, что бывшие супруги вместе посетили совместное мероприятие.
Как пояснила Камалия, они посетили Almarah Foundation и пообщались с руководителями организации, которая занимается сиротами Пакистана.
"Сердечно благодарим Almarah Foundation за гостеприимный и очень теплый прием!" – подписала кадры исполнительница.
Вероятно, для Камалии и Мохаммада Захура это было партнерское мероприятие.
Отметим, певица объявила о разводе в апреле прошлого года. Исполнительница не стала называть причин разрыва, а лишь отметила, что теперь между ними только партнерские и родительские отношения.
Напомним, весной прошлого года лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин тоже объявил о разводе с супругой. Недавно артист намекнул, что стало причиной разрыва.
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