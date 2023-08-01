Камалия нежно поздравила экс-мужа Мохаммада Захура с 68-летием и показала счастливое фото вместе

Украинская певица Камалия нежно поздравила бывшего мужа пакистанского миллиардера Мохаммада Захура с днем рождения.

Артистка посвятила экс-избраннику, которому 1 августа исполняется 68 лет, нежный пост в Instagram. Камалия поделилась, что за время супружеской жизни поняла, что Мохаммад Захур – отличный приятель, муж и отец. Исполнительница благодарна бывшему избраннику за время, которое они провели вместе.

"Сегодня празднует свой 68-й день рождения невероятный Захур — человек, которого я ценила больше всего за последние два десятилетия. Он любящий муж, верный друг, блестящий учитель, покровитель, наставник, инвестор, советник — список можно продолжать и продолжать. А когда родились наши принцессы, я поняла, он – лучший отец в мире", — отметила Камалия.

Камалия, Мохаммад Захур и их дочери / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Также артистка рассказала, что бывший муж с начала войны показал себя настоящим патриотом Украины. Мохаммад Захур от 24 февраля 2022 года много чего сделал, чтобы страна скорее победила в войне с Россией.

"С тех пор, как в феврале 2022 года началась война, Захур зарекомендовал себя как непоколебимый сторонник Украины, используя свою обширную сеть контактов по всему миру, особенно в Пакистане, чтобы помогать Украине и ее народу через наши благотворительные организации, как внутри страны, так и за ее пределами", — отметила Камалия.

Мохаммад Захур и Валерий Залужный / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Поэтому в день рождения артистка пожелала Мохаммаду Захуру крепкого здоровья, любви и успехов во всех последующих действиях.

"В этот особый день я искренне желаю Захуру крепкого здоровья, любви, дальнейших успехов и юношеского духа, который он сохранил в своем прекрасном возрасте. Наша любовь к тебе, Захур, не знает предела", — обратилась к бывшему мужу певица.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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