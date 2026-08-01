Камалия нежно поздравила экс-мужа Захура с 71-летием и показала редкие семейные фото

Камалия с бывшим мужем / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Бывший муж украинской певицы Камалии — пакистанский бизнесмен Мохамммад Захур — празднует день рождения.

1 августа экс-избраннику артистки исполняется уже 71 год. И хотя Камалия и Мохаммад Захур уже и не один год как разведены, но сохраняют теплые отношения. Так что знаменитость поздравила экс-мужа с важной датой.

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В частности, певица показала ряд кадров, где они счастливо позируют вместе с их дочерьми — 12-летними Арабеллой и Мирабеллой. Кроме того, артистка адресовала Мохаммаду Захуру теплые и нежные слова с поздравлениями и пожеланиями.

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Камалия с бывшим мужем и дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

«Ты — отличный, любящий и очень заботливый отец, надежная опора для нашей семьи и внимательный и ответственный руководитель для людей, работающих рядом с тобой. Ты отдаешь себя ради детей, близких и своей команды, всегда поддерживаешь, помогаешь и находишь силы быть рядом в самые сложные моменты», — искренне говорит артистка.

Камалия с бывшим мужем и дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Исполнительница говорит, что Мохаммад Захур всегда является надежной опорой для семьи, также он отличный руководитель и очень помогает Украине. Артистка же желает бизнесмену, чтобы тот был здоров, счастлив и все то, что он делал для других, ему возвращалось.

«Желаю тебе крепкого здоровья, сил, долгих и счастливых лет жизни, душевного покоя и мира. Пусть все добро, которое ты даришь людям, обязательно возвращается к тебе сторицей. С днем рождения, Захура Будь счастлив и храни себя», — отметила певица.

Камалия с бывшим мужем и дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская праздновала день рождения мужа Виталия Борисюка. Артистка адресовала ему теплые слова и похвасталась его особенным талантом.

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