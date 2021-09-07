Камалия нежно поздравила своих двойняшек с 8-летием

Однако, семейство пока не праздновало день рождения.

Украинская певица Камалия, которая недавно насмешила фото с детьми и мужем, нежно поздравила своих дочерей с праздником.

Так, вчера, 6 сентября, двойняшкам артистки исполнилось 8 лет. По этому случаю звездная мама поздравила девочек и запостила в своем Instagram серию фотографий, на которых она изображена с мужем и именинница.

"Сегодня самый счастливый день. День, когда мы с Захуром стали родителями наших Арабеллы и Мирабеллы! Они дали нам свет надежды, интерес! 8 лет познания, детского смеха, объятий, абсолютного счастья", — поделилась своими эмоциями Камалия.

Однако, семейство пока не устраивало торжеств. Ведь девочкам надо ходить в школу. Поэтому родители решили отпраздновать день рождения дочерей 12 сентября в семейном кругу. Камалия призналась, что они подготовят именинный торт и подарят Арабелле и Мирабелле немало призентов.

Напомним, не так давно Камалия хвасталась подросшими двойняшками во время отдыха в Турции. С возрастом они становятся все больше похожими на звездных родителей.

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