Камалия о реакции 9-летних дочерей на разрушенные дома в Киеве: "Я видела в их глазах страх"

Украинская певица Камалия поделилась, как ее дети переживают войну и разлуку с Украиной.

Как известно, 23 февраля муж артистки, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур по настоятельной просьбе друзей из Великобритании вывез дочерей в Лондон. Камалия осталась в Киеве, потому что до последнего не верила, что Россия нападет на Украину. Об этом исполнительница рассказала в программе "Слава+Таня".

"Мирабелла и Арабелла выехали в Великобританию вместе с Захуром еще до 24 февраля. Однако девочки все знают о войне. Недавно мой муж сделал мне и нашей бабушке сюрприз — привез девочек на каникулы в Киев. Мы предлагали им отдохнуть в Дубае, однако Мирабелла и Арабелла настойчиво хотели вернуться домой. Конечно, по дороге, они увидели разрушенные дома, которые пострадали от обстрелов, впервые услышали в городе сирену", — поделилась звездная мама.

Камалия выступила перед переселенцами из Мариуполя / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия призналась, что девочки очень сильно хотели вернуться домой – в Украине ее дочери чувствуют себя гораздо лучше. Впервые за долгие 9 месяцев они смогли обнять своих домашних любимцев. Только дома Мирабелла и Арабелла имеют творческое воодушевление — играют на фортепиано и рисуют. По словам Камалии, если в Лондоне она не может заставить детей заниматься творчеством, то в Украине она наоборот не может отогнать их от занятий любимым делом.

Камалия поделилась, что, к счастью, ее дочери не слышали взрывов:

"Нам удалось их от этого оградить. Они, Слава Богу, не слышали, потому что когда были с утра прилеты, так совпало, они еще спали. Они слышали авиацию в небе, мы тренировались, и как раз наша авиация пролетала. Они слышали сирену много раз на телефоне, а впервые услышали ее в городе", — прокомментировала певица.

Камалия с мужем и детьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Также артистка рассказала о реакции 9-летних дочерей на разрушения, которые после себя оставили российские оккупанты в нашей стране:

"Они видели, когда мы ехали по Житомирской трассе, они видели в Киеве несколько объектов. Они привыкли. Они с первого дня знают, что бомбят Украину. Они видят все эти новости. Я видела в их глазах страх, удивление. Но так, чтобы шок, я не увидела", — поделилась Камалия.

Камалия с мужем и детьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, ранее Камалия с мужем рассказали, какая разница между россиянами в Великобритании и Германии и как они ведут себя за границей по отношению к украинцам.

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