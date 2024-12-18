Камалия объяснила, почему 11-летние дочери от Мохаммада Захура живут с отцом: "Это не мое решение"

Украинская певица Камалия объяснила, почему ее 11-летние дочери от экс-мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, живут с отцом.

Артистка призналась, что решение принимала не она, а ее бывший. Как пояснила исполнительница в интервью Oboz.ua, Мохаммад Захур является мусульманином. По законам мужчины, дети после развода родителей остаются с отцом.

"Это не мое решение, а бывшего мужа. И, к сожалению, я на него повлиять не могла. Почему? Потому что он мусульманин. И по его законам дети остаются с мужчиной", — пояснила исполнительница.

Камалия с экс-мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Двойняшки сейчас проживают в Лондоне. В Украину Мохаммад Захур вместе с дочерьми не спешит возвращаться. Камалия говорит, что это связано с полномасштабным российским вторжением. Пока в Украине идет война, Мохаммад Захур не хочет рисковать безопасностью детей. Также миллиардер считает, что сейчас за границей лучше образование. По его мнению, на учебу в Украине негативно влияют воздушные тревоги, которые прерывают образовательный процесс, и постоянные угрозы обстрелов.

"Захур сказал, что идет война, и он не хочет рисковать детьми. И потому планирует, что они пока что будут жить в Лондоне, учиться там. Я была согласна с этим решением, потому что, как любая мама, понимала все риски. А потом между нами с мужем случилось то, что случилось. Мне кажется, что уже можно было, наверное, им вернуться домой. Но он боится за девочек, поэтому пока такое решение не принято. Кроме того, переживает за их образование, там все же лучше, потому что здесь в основном из-за воздушных тревог, сами понимаете, какая будет учеба", - добавила артистка.

Камалия с экс-мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, недавно Камалия рассказала, как бывший муж пытался ее вернуть после развода. Певица также призналась, из-за чего на нее обиделся Мохаммад Захур.

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