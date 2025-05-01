Камалия объяснила, почему не может похудеть, и откровенно заговорила о проблемах со здоровьем

Камалия

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Украинская певица Камалия отреагировала на критику ее фигуры и рассказала о болезнях, из-за которых набирает вес и не может похудеть.

Артистка в Instagram-stories призналась, что довольно часто сталкивается с критикой ее внешнего вида. В частности, исполнительнице прилетает хейт в Сети из-за фигуры. На этот раз певица решила объяснить, из-за чего набрала вес и что повлияло на ее внешний вид. Артистка говорит, что свой след оставили проблемы со здоровьем. В Камалии аутоиммунный тиреоидит, из-за которого она перенесла и не одну операцию и прошла курс гормональной терапии. После рождения дочерей певица начала стремительно набирать вес. Впоследствии исполнительница столкнулась с онкологией. Кроме того, стресс из-за полномасштабной войны, развода и ненормированного графика тоже повлияли на внешний вид артистки.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

"Вы даже не представляете, сколько сил мне стоило остаться более-менее собой. Я живу с аутоиммунным тиреоидитом. Прошла бесконечное количество сложных операций, курсы гормональной терапии. Долгий и непростой путь к материнству требовал от меня сверхчеловеческих усилий. После рождения дочерей я начала стремиться к тому, что я начала стремительно и быстро набирать вес – как следствие всех предыдущих испытаний и изменений в организме. А впереди меня ожидал еще один тяжелый этап – борьба с онкологией: операция, лучевая терапия, химиотерапия, гормональная терапия. А дальше полномасштабная война в Украине. Постоянный стресс. Развод. Непрерывные перелеты. Работа. Репетиция. Съемка", - объяснила певица.

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Камалия говорит, что каждый день много ходит, занимается спортом, делает массажи, а также соблюдает интервальное питание. Впрочем, несмотря на это все, исполнительницы сложно не то, что похудеть, но и удержать вес на одном месте. Так что артистка обратилась к хейтерам и заявила, что сначала нужно научиться уважению и разбираться в ситуации, а уже потом браться за критику кого-то.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

"Я ежедневно преодолеваю километры — буквально и метафорично. Хожу пешком по 10 км, занимаюсь спортом, плаваю, профессионально занимаюсь конным спортом. Уже третий месяц — на интервальном питании. Дважды в неделю — массажи. И это еще без учета моего основного графика: съемки, репетиции, сцена – все это требует титанической выдержки. Поверьте, мне не просто похудеть — мне даже трудно удержать тот же вес, когда организм ежедневно воюет", - подытожила артистка.

Напомним, недавно Камалия призналась, свободно ли ее сердце. Раньше она рассказывала о скандальном романе с тираном.