Камалия объяснила, почему во время войны вернула 12-летних дочерей из-за границы в Украину

Украинская певица Камалия объяснила, почему во время войны вернула 12-летних дочерей в Украину.

Арабелла и Мирабелла с началом полномасштабного российского вторжения выехали в Великобританию. Там они жили почти три года, при этом сама Камалия находилась в Украине. Певица на проекте "День з зіркою" говорит, что ей было неспокойно. Исполнительница скучала без дочерей, у нее начиналась депрессия. Как признается исполнительница, когда двойняшки вернулись, она стала чувствовать себя значительно спокойнее.

"У меня была тревожность. Когда они были там, а я была здесь, я грустила очень сильно. У меня депрессия начиналась. Неделю нормально, а потом начинается вот эта история. Сейчас они со мной, я более спокойна", - призналась артистка.

Отметим, сейчас Камалия живет вместе с дочерьми и бывшим мужем, бизнесменом Мохаммадом Захуром. Несмотря на развод, бывшие супруги все равно находятся под одной крышей. К слову, дочери экс-влюбленных не знают, что их родители больше не вместе.

Напомним, недавно Камалия отправляла 12-летнюю дочь за границу на спортивные соревнования. Артистка тогда просто растрогала кадрами, как они прощались на вокзале.