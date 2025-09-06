Камалия очаровала фото с подросшими 12-летними дочерьми и публично обратилась к ним

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия сообщила о празднике в семье.

Сегодня, 6 сентября, дочери-близняшки артистки празднуют 12-летие. По случаю их дня рождения Камалия обнародовала совместное фото, где они в объятиях позируют в изысканных нарядах с национальным колоритом. Невооруженным глазом заметно, как выросли и изменились Арабелла и Мирабелла. Счастливая звездная мама в публикации призналась в безграничной любви к девочкам. Камалия написала, что ее переполняет счастье и гордость от присутствия именинниц в ее жизни.

Камалия с дочерьми

"С днем рождения, мои самые любимые принцессы Арабелла и Мирабелла! Мои девочки, вы — мое сердце, моя гордость и самое большое счастье в жизни. Каждый ваш смех — это музыка, каждый взгляд — солнце, каждый день рядом с вами — настоящее чудо. Я бесконечно вами горжусь, люблю до бесконечности и благодарю судьбу за то, что подарила мне вас!" — чувственно поздравила звезда детей.

