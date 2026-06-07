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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
723
Время на прочтение
2 мин

Камалия оказалась в карете "скорой" и назвала причины ухудшения здоровья: "Обострилась болячка"

Певица стала плохо себя чувствовать накануне одного из концертов.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
1 комментарий
Камалия

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия встревожила поклонников новостями о своем здоровье.

Артистка сообщила, что ей пришлось срочно обратиться за медицинской помощью из-за обострения давнего недуга. В своем фотоблоге исполнительница опубликовала кадры из своего дома, кареты скорой помощи и больницы. На кадрах Камалия предстала с катетером в руке во время оказания медицинской помощи. По словам певицы, проблема возникла неожиданно накануне запланированного концерта.

Артистка рассказала, что давняя болезнь снова дала о себе знать. Впрочем, называть конкретный диагноз она не стала. Сначала медики оказали помощь дома, установив капельницу и сняв острую боль, после чего доставили ее в частную клинику для дополнительного обследования.

В медицинском учреждении исполнительницу ждала консультация хирурга и дальнейшее лечение. Камалия предполагает, что ухудшение состояния могло быть связано со стрессом и нарушением режима питания.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

«Друзья, мой организм решил устроить мне „внеплановый концерт“. Обострилась старая болячка, пришлось обратиться за помощью и вызвать скорую. Не хочу называть диагноз, но он периодически говорит мне „здравствуй“. Меня обезболили, сделали капельницу и повезли на обследование к хирургу», — поделилась артистка.

Несмотря на неприятную ситуацию, звезда не потеряла позитивного настроя. Более того, она заявила, что не планирует отменять свое выступление в Кременчуге и надеется быстро вернуться к нормальному самочувствию.

«Врачи все сделают и я выеду в Кременчуг. Потому что ничего страшного не случилось. Но мой организм так напомнил мне, чтобы я не нервничала и не ела грубой пищи», — добавила Камалия.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, недавно РФ трижды попала по семейному бизнесу Камалии. Певица показала ужасные последствия и ошеломила убытками. А потом стало известно о гибели брата звезды на фронте.

Комментарии (1)
Сортировать:
vip2075
16:36, 2026.06.07
Нащо про цю молодичку писати- кому цікаво?
Дата публикации
Количество просмотров
723
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