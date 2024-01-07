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Камалия ошеломила, как на Крещение Господне ныряла в ледяной водоем в Киеве

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
1146
Время на прочтение
2 мин
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Камалия ошеломила, как на Крещение Господне ныряла в ледяной водоем в Киеве

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка показала, как в купальнике погружается в прорубь.

Украинская певица Камалия показала, как отпраздновала Крещение Господне 6 января по новому календарю.

Так, 46-летняя звезда в купальнике погрузилась в ледяную воду и перекрестилась по случаю праздника. Очевидно, певица уже вернулась после своего уютного отдыха в Альпах, где каталась на лыжах вместе с дочками.

"С Крещением Господним!", - поздравила поклонников певица.

Камалия на Крещение Господне нырнула в прорубь

Камалия на Крещение Господне нырнула в прорубь

В свою очередь фаны выразили свое восхищение знаменитостью и поздравили теплыми словами.

  • Молодчина, с праздником, наша дорогая Камалия
  • Супер, просто молодец, восхищаюсь вами. Христос крещается! С праздником вас
  • Крепкого здоровья, сильная духом супер-женщина
  • С Крещением Господним! Желаю Вашей семье всевозможных благополучий и многих лет! Обожаю! Вы лучшие!

Отметим, что недавно певица Камалия провела отпуск в Альпах вместе с ближайшими. Так, исполнительница встретилась с заметно подросшими дочерьми, 10-летними Арабеллой и Мирабеллой, и активно провела с ними время за зимними развлечениями. К тому же знаменитость показала фото с девушками в одинаковых нарядах.

Напомним, недавно мы рассказывали кто еще из украинских звезд нырнул в прорубь на Крещение 2024 года.

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Дата публикации
Просмотры
1146
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