Камалия ошеломила, как выглядел ее экс-муж Мохаммад Захур в молодости с длинными волосами

Украинская певица Камалия ошеломила, как выглядит ее бывший муж, пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур, в молодости, и поделилась важным сообщением от него.

Артистка отметила, что в этом году 1 сентября для ее экса — особенная дата. Ровно 50 лет назад Мохаммад Захур впервые приехал в Украину, чтобы учиться металлургии. Звезда поделилась архивными фото своего бывшего и показала, какой он выглядел в 19 лет с длинными волосами. Также Камалия поделилась важным сообщением от бывшего.

Мохаммад Захур в молодости / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"1 сентября для меня – особый день, ведь ровно 50 лет назад я впервые ступил на украинскую землю. В 1974 году, будучи всего 19-летним студентом из Пакистана, я приехал сюда за стипендией для изучения металлургии. С тех пор Украина стала неотъемлемой частью моей жизни и моей судьбы", — говорится в сообщении экс-мужа певицы.

В общем, за 50 лет Мохаммад Захур успел много чего сделать в Украине. Мужчина построил собственный бизнес, приобщался к социальным инициативам, в частности, создал благотворительный фонд, что специализируется на помощи детям. Кроме того, бывший избранник Камалии участвовал в развитии культуры – основал украинскую музыкальную премию YUNA.

Мохаммад Захур в молодости / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Украина подарила мне не только возможность реализовать свои мечты, но и любовь, веру и надежду. За эти годы я стал не просто сторонним наблюдателем, но настоящим другом Украины, всегда готовым поддержать ее в самые сложные времена. Сегодня я хочу выразить свою глубокую признательность Украине и ее народу за все, что она мне дала. Эта страна навсегда останется в сердце моем, и я буду продолжать делать все возможное, чтобы поддержать ее в это тяжелое время", — добавил Мохаммад Захур.

Мохаммад Захур в молодости / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, недавно Камалия раскрыла причину развода с мужем. Оказалось, что к этому причастна его дочь от первой жены-россиянки Татьяна.

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