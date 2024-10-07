Камалия ошеломила кругленькой суммой, которую тратит на обучение двух дочерей в Лондоне

Артистка подсчитала, на что в основном идут деньги в семье.

Украинская певица Камалия высказалась о расходах на обеих дочерей в Великобритании, где они временно проживают с папой, миллиардером Мохаммадом Захуром.

Исполнительница признается, что обучение за рубежом дорогостоящее. Поэтому она с экс-мужем ежегодно отдает около 70 тыс. долл., чтобы Арабелла и Мирабелла получили среднее образование. Кроме того, они оплачивают девушкам базовые нужды и возят в поездки. Также значительная сумма уходит на хобби дочерей. В частности, подростки занимаются верховой ездой и посещают занятия в школе творчества.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Дети сейчас в Лондоне. Скоро вернутся. В год обучения 34 тыс. долл. на одного ребенка. А их два. А еще разные кружки. Они ходят в школу актерского мастерства, режиссуры и монтажа. На лошадях ездят. Очень много всего. И все эти путешествия, и одевать, и кормить", — рассказала звезда в комментарии "Люкс ФМ".

Напомним, недавно певица Камалия вместе со своими коллегами отреагировала на скандал вокруг рэпера P. Diddy, которого подозревают в совершении ряда преступлений на своих тайных так называемых "белых вечеринках".

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