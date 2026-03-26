Камалия ошеломила суммой расходов в месяц: "Может, даже больше 11 миллионов"

Певица Камалия откровенно рассказала о своих расходах, в частности о самой дорогой покупке в миллионы долларов, ежемесячном уходе за собой и уровне собственных заработков.

Артистка откровенно ответила на блиц-опрос, где затронули тему денег, которая традиционно вызывает наибольший интерес у публики. Звезда не стала избегать конкретики и поделилась цифрами, которые для многих звучат почти нереально. Речь шла и о личных расходах, и о крупных финансовых решениях. Некоторые ответы на вопросы от проекта Ranok na Maximum прозвучали довольно неожиданно. Особенно относительно масштабов ее покупок.

«11 миллионов (долларов), может даже больше», — ответила певица на вопрос о самой дорогой покупке в ее жизни.

Кроме этого, певица коснулась и ежемесячных расходов на собственный уход. По ее словам, сумма стабильно держится на высоком уровне — минимум тысяча долларов. Также она вспомнила самый большой доход, который ей удавалось получить за месяц.

«Сто тысяч долларов», — говорит Камалия.

По словам артистки, коммунальные платежи за ее дом соизмеримы с несколькими средними зарплатами в Киеве. В то же время вопрос горючего для нее неактуален — она выбирает электромобиль, что позволяет оптимизировать расходы на поездки.

Напомним, недавно Камалия заинтриговала новыми отношениями после развода и похвасталась роскошным сюрпризом от мужчины.