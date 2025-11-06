ТСН в социальных сетях

Камалия отправила 12-летнюю дочь за границу и растрогала их прощанием: "Ждем с победой"

Юная Арабелла поехала представлять Украину в Польше.

Камалия с дочерьми

Камалия с дочерьми

Украинская певица Камалия рассказала о достижениях одной из дочерей Арабеллы.

Так, 12-летняя дочь звезды, которая длительное время занимается футболом, своим профессионализмом достигла значительных высот. Арабелла вошла в состав футбольной команды и отправилась на спортивные межшкольные соревнования в Польшу. Подросток вместе с другими девочками будет играть от имени Украины и попытается одержать победу для Родины.

Камалия в фотоблоге показала, как провожала дочь-спортсменку на поезд и ее эмоции после отправления. В то же время в посте артистка пожелала Арабелле успехов. К слову, поддержать девушку в такой ответственный момент на вокзал пришел ее папа Мохаммад Захур и бабушка.

Мама и дочь Камалии / © instagram.com/kamaliyaofficial

Мама и дочь Камалии / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия с экс-супругом Захуром и мамой / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия с экс-супругом Захуром и мамой / © instagram.com/kamaliyaofficial

«Провели Арабеллу на матч межшкольных сборных команд по футболу в Польшу. Волнуемся и искренне ожидаем возвращения с победой. Верим в тебя!» — подбодрила певица дочь.

В коемнтарях поклонники исполнительницы также пожелали Арабелле успехов и засыпали семью комплиментами.

Напомним, недавно певец Святослав Вакарчук впервые полностью показал лица своих детей. Дочь и сына артисту родила Евгения Яцута, которую долгое время он скрывал.

