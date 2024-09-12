Камалия отправила дочерей с экс-мужем за границу и показала, как в слезах прощалась с ними

Украинская певица Камалия отправила дочерей Арабеллу и Мирабеллу за границу.

11-летние девушки возвращаются к обучению в Великобритании. В своем фотоблоге артистка также сообщила, что с ними рядом будет их папа, экс-муж звезды Мохаммад Захур. Тем не менее, Камалия не могла сдерживать слезы во время эмоционального прощания на вокзале в Киеве. Певица призналась, что уже невероятно скучает по дочерям и верит, что скоро с ними увидится.

Камалия попрощалась с дочерьми перед их отъездом в Лондон

"В моем сердце так много грусти... Мои самые дорогие девочки Арабелла и Мирабелла вместе с папой отправились в Лондон, потому что каникулы закончились и впереди новый учебный год. Я видела их слезы, как тяжело им было оставлять маму в Украине, но такова наша жизнь... Мои маленькие принцессы, я уже безгранично скучаю по вами. Я горжусь вашей силой и мужеством, знаю, что вы будете прекрасно учиться и делать меня счастливой с каждым вашим успехом. Мы обязательно скоро встретимся и будем вместе, как всегда", - растрогала Камалия.

Напомним, недавно певица Камалия показала, как ее дочери-близнецы отпраздновали 11-летие в Киеве вместе с семьей и папой.

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