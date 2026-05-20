Камалия отпраздновала 49-летие с экс-супругом и дочерьми и показала редкие фото из семейного особняка

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия поделилась милыми фото с празднования своего дня рождения.

Несколько дней назад, 18 мая, артистке исполнилось 49 лет, поэтому она решила провести этот день в теплой атмосфере среди родных и друзей. Празднование состоялось в семейном особняке под Киевом. Именинницу посетили близкие люди, среди которых был и ее бывший муж Мохаммад Захур, а также их дочери-близнецы. Несмотря на развод, семья продолжает поддерживать теплые отношения.

Камалия также показала фотографии, на которых позировала с близкими и друзьями, а также похвасталась сюрпризами, подготовленными для нее. В частности, певице подарили множество букетов цветов и праздничный торт, украшенный ее фотографией и сладким декором в виде микрофона.

Камалия с самыми близкими / © instagram.com/kamaliyaofficial

Пост Камалии / © instagram.com/kamaliyaofficial

«Вот так мы праздновали мой день рождения — с улыбками, теплом, любовью и людьми, которые по-настоящему сделали этот день особенным. Спасибо всем за поздравления, объятия, искренность и свет, который вы подарили мне в этот день. Такие моменты остаются в сердце навсегда», — поделилась артистка.

К слову, празднование состоялось на фоне непростых событий в жизни певицы. Незадолго до дня рождения Камалия сообщала, что в ее бизнес-центр попал вражеский снаряд. Тогда исполнительница показывала последствия разрушений и рассказывала о значительных убытках. К счастью, обошлось без пострадавших.

