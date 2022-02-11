Камалия отреагировала на скандал со стилисткой: "Если я виновата – я верну"

Камалия отреагировала на скандал со стилисткой: "Если я виновата – я верну"

Стилистка обвинила певицу в том, что она не выплачивает ей гонорар за проделанную работу.

Украинская певица Камалия отреагировала на скандальное обвинение стилистки Софии Неведомой, что она уже три месяца не выплачивает ей гонорар за проделанную работу.

Исполнительница говорит, что действительно работала с Софией. Впрочем, стилистку на работу нанимала не она, а продакшн.

"Скажу честно: новостная лента сегодня огорчает и меня лично, и мою команду, и близких мне людей. Стилистку, с которой я действительно сотрудничала в конце прошлого года на съемках клипа, привлек к работе продакшн", — написала артистка.

Камалия говорит, что ей нужно время, чтобы со всем разобраться. Исполнительница заверила, если она действительно виновата, то выплатит Софии гонорар.

Камалия отреагировала на обвинение стилистки / instagram.com/kamaliyaofficial

"Мне нужно время, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и посыпавшимися в мою сторону обвинениями. После чего готова дать официальный ответ. Прошу никого не беспокоиться. Если я кому-то что-то виновата — я верну", — заявила Камалия.

Впрочем, мнения пользователей разделились. Некоторые убеждены, что исполнительница действительно виновата, и не выплатила гонорар стилистке, а другие поддержали звезду и отметили, что Камалия дала достойный ответ:

К сожалению, в творческих кругах о вас уже давно ходят слухи, как о богатом, жадном человеке, который любит, чтобы с ним работали бесплатно, или за три копейки. Эта история этому еще одно доказательство

Достойный ответ. Удачи вам в разрешении ситуации!

Это стыд! Есть скриншоты вашей переписки. Отдайте деньги человеку!

Верь в себя. Я думаю, все будет хорошо. Ты сильна!

Отметим, стилистка София Неизвестная обвинила Камалию в невыплате гонорара за работу. Девушка рассказала, что было два клипа, на которых она работала, и за которые ей должны были заплатить в общей сложности 600 долларов. Также стилистка показала переписку с командой Камалии и самой певицей.

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