Камалия отреагировала на слова известного ведущего, который назвал ее "бездарной"

Украинская певица Камалия отреагировала на слова известного ведущего Вячеслава Соломки, который назвал ее "бездарной".

В частности, шоумен подобное заявил, когда обвинял украинский шоу-бизнес в лицемерии. По его словам, артисты дружелюбно относятся к Камалии и льстят ей, чтобы быть приглашены на музыкальные премии, которые исполнительница устраивает вместе с мужем Мохаммадом Захуром, и попасть в соответствующие номинации. Однако Соломка не хочет больше лукавить, поэтому заявил, что Камалия — "совершенно бездарна".

Исполнительница уже отреагировала на жесткие высказывания в ее сторону. Певица в Instagram-stories сделала репост новости с заголовком "Слава Соломка некорректно высказался по поводу Камалии". Артистка дала понять, что увидела мнение ведущего по отношению к ней. Однако певица не стала комментировать и отвечать Славе на оскорбительные слова в ее адрес.

Реакция Камалии на слова Славы Соломки, что она – "бездарная" / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кстати, Соломка также подвергал сомнению заявления Камалии о разводе с мужем. Однако сама певица недавно признавалась, что была инициатором разрыва, из-за чего Мохаммад Захур обиделся на нее. Также исполнительница ответила, пытался ли бывший ее вернуть.

Читайте также: