Камалия ответила, почему Киркоров поддержал войну в Украине: "Внутри он иного мнения"

Певица Камалия рассказала, почему у российского исполнителя Киркорова такая позиция по поводу войны в Украине.

Исполнительница Камалия в свое время хорошо дружила с ярым поклонником Путина Филиппом Киркоровым.

Певцы выпускали совместные композиции, давали вместе концерты. Когда Россия начала обстреливать украинские города, Камалия ждала поддержки от своего давнего товарища. Артистка писала ему сообщения, звонила, однако ответа так и не получила. Более того, путинист заблокировал знаменитость.

Камалия и Филипп Киркоров / Фото: ЖВЛ

"Я начала писать, пыталась звонить, но все бесполезно. Он как в воду канул. Я думаю, что он меня просто в "черный список" добавил. Хотя мы были друзьями, мы вместе пели, выступали, ездили и в Израиле, и в России, и в Великобритании, и в Америке", – рассказала звезда в интервью "Rostyslove Production".

Впрочем, Камалия убеждена, что Киркоров знает, что происходит и не поддерживает войну. Россиянин восхваляет оккупантов и дает для них концерты, чтобы в очередной раз порадовать Путина, от которого очень зависит.

Филипп Киркоров

"Мне кажется, что внутри он совсем иного мнения. Но чтобы угодить своему хозяину, он говорит то, что приятно слышать его хозяину Путину. Он очень от него зависит", — убеждена артистка.

Напомним, в свое время другая украинская артистка Оля Цибульская тоже дружила с Киркоровым. Звезде обидно, что еще тогда она не разглядела, какой он человек.

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