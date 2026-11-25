MELOVIN и Петр Злотя, Камалия, Ирина Билык

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Украинские знаменитости не всегда доходят до свадьбы даже после, казалось бы, идеальных отношений и помолвки.

Одни разрывают отношения из-за сильных недоразумений, другие — из-за ревности, а кто-то не выдерживает испытание расстоянием.

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За красивыми историями любви звездных пар нередко скрываются личные драмы и решения, кардинально меняющие жизнь. Некоторые знаменитости откровенно рассказывали, почему отказались от свадьбы, а другие лишь позже решались поделиться подробностями пережитого.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о звездах, чьи помолвки так и не завершились свадьбой, и какие причины поставили точку в их отношениях.

Камалия и Михаил Стефанишин: побои, ревность и предательство

После развода с миллионером Мохаммадом Захуром украинская певица Камалия пыталась снова построить личную жизнь и даже уже направлялась в ЗАГС.

Ее избранником стал предприниматель Михаил Стефанишин, который сначала окружал артистку вниманием, дарил цветы и устраивал романтические сюрпризы. Однако впоследствии отношения превратились в настоящий ад.

«Однажды он даже посадил меня в машину и мы приехали в ЗАГС, с паспортами, со всем. У меня не хватило одного документа, он хотел расписаться сразу», — говорила звезда.

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Михаил Стефанишин и Камалия / © Фото из открытых источников

В интервью Маричке Добвенко исполнительница ошеломила признанием, что уже через полгода после знакомства мужчина начал ее избивать. Причиной становилась ревность к бывшему мужу Камалии, с которым она продолжала общаться ради общих детей.

Со временем насилие становилось все более жестоким: однажды певица даже попала в больницу с треснувшей барабанной перепонкой и перенесла операцию. Несмотря на неоднократные обещания Стефанишина измениться, артистка прекратила эти отношения. Впоследствии она также узнала его измену с ее подругой Светланой Голинской.

Камалия — фото побоев

MELOVIN и Петр Злотя: разрыв через несколько месяцев после предложения руки и сердца

Украинский певец в конце ноября 2025 года неожиданно объявил о помолвке с военным и парамедиком Петром Злотей. Предложение состоялось прямо на Майдане Незалежности в Киеве.

Впрочем, уже 14 февраля 2026 артист сообщил, что они больше не вместе. Певец не стал раскрывать конкретные причины расставания, ограничившись словами благодарности за общий опыт.

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Впоследствии высказался и Петр: он признался, что в отношениях часто жертвовал собой ради любви и постоянно чувствовал себя виновным. Мужчина увязал эту проблему с пережитым в детстве опытом. Одновременно прямо называть это причиной разрыва именно с MELOVIN он не стал.

MELOVIN и Петр Злотя / © instagram.com/melovin_official

Злата Огневич: дважды отказывалась от свадьбы

Украинская певица удивила признанием о том, что за жизнь ей дважды делали предложения, однако ни разу она так и не согласилась дойти до свадьбы. О своих прежних романах артистка откровенно рассказала в интервью Okay Eva.

Первую историю исполнительница назвала студенческой драмой. Тогда она не видела общего будущего с избранником, хотя тот очень болезненно переживал расставание. По словам Златы, мужчина даже ночевал на скамейке под ее окнами.

Второй раз серьезные отношения завязались во время знакомства в Таиланде. Певица настолько влюбилась, что убедила избранника вернуться в Украину. Однако совместная жизнь в Киеве оказалась совсем не такой, как она представляла: мужчина не работал, а финансовые расходы легли на плечи артистки. В итоге она поняла, что больше не хочет продолжать эти отношения.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Ахтем Сеитаблаев и Марьяна Боцвинюк: свадьбу отменили из-за разных взглядов

Украинский режиссер и актер в 2023 году объявил о помолвке с Марьяной Боцвинюк, которая младше его на 20 лет. Возлюбленные планировали жениться, однако со временем в их отношениях начался кризис. В июне 2024 года режиссер сообщил, что свадьбы пока не будет, ведь они с избранницей имеют разные убеждения и взгляды на жизнь.

Ахтем Сеитаблаев и Марьяна Боцвинюк

Сеитаблаев признался, что сам инициировал разрыв, потому что начал чувствовать, что давит на возлюбленную и навязывает ей собственный темп отношений. Он связал такое поведение со своей внутренней неуверенностью.

Но уже летом этого года Ахтем сообщил о новых отношениях. Его избранницей стала Елена — девушка младше режиссера и работает в общественной сфере.

Ахтем Сеитаблаев и его новая избранница Елена

Екатерина Кузнецова и россиянин Максим Аплин: не выдержали отношения на расстоянии

Украинская актриса была помолвлена с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Их отношения длились восемь лет, однако построить общую жизнь возлюбленным так и не удалось. После помолвки в 2021 они окончательно поставили точку в 2025.

В интервью Маричке Падалко актриса объясняла, что причиной стало расстояние, которое со временем все больше усложняло их отношения. Екатерина жила между Киевом и Барселоной, тогда как Максим находился между Тенерифе и Шри-Ланкой.

Если поначалу возлюбленные могли не видеться два-три месяца, то впоследствии разлука продолжалась уже по полгода. По словам Кузнецовой, они просто устали искать выход из ситуации. При этом расставание не сопровождалось изменами или скандалами.

Екатерина Кузнецова и Максим Аплин / © instagram.com/katykino

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин: пять лет отношений и чувство одиночества

Украинская ведущая и блогерша пять лет находилась в отношениях с адвокатом Евгением Прониным. Пара даже обручилась и готовилась к свадьбе, однако в апреле 2023 стало известно, что возлюбленные разошлись. Долгое время знаменитость не раскрывала подробностей личной драмы, но впоследствии объяснила, что привело к разрыву.

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин / © instagram.com/raminalalala

Рамин призналась, что последний год отношений чувствовала себя одинокой, даже когда была рядом с женихом. По ее словам, Евгений постоянно хотел проводить время с друзьями, тогда как ей не хватало внимания и возможности побыть с возлюбленным вдвоем.

Блогерша неоднократно говорила о своих потребностях, однако ситуация не менялась. В итоге пара разошлась без ссор и громких скандалов, как друзья. А с недавних пор сам Евгений Пронин больше не холостяк. Он женился на певице SKYLERR в начале ноября этого года.

Евгений Пронин и его жена SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

Даша Астафьева и Артем Ким: помолвка не выдержала коррупционного скандала

Украинская певица, модель и волонтер в 2016 начала встречаться с предпринимателем Артемом Кимом. Их отношения развивались довольно стремительно, и уже в 2017 году пара обручилась.

Однако в 2017 году Артема Кима задержали детективы НАБУ по подозрению в хищении государственных средств во время тендера на закупку техники для Южноукраинской АЭС. Даша посещала судебные заседания, поскольку не верила в его причастность к преступлению.

Впрочем, в 2021 году артистка все же поставила точку в этих отношениях и разорвала помолвку. Она объяснила, что их чувства не выдержали испытаний и вмешательства посторонних, а ресурса строить семью больше не осталось.

Даша Астафьева и Артем Ким / © instagram.com/da_astafieva

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко: шесть предложений, побои из-за ревности и скандальное расставание

Одной из самых громких историй любви украинского шоу-бизнеса стали отношения певицы Ирины Билык и хореографа Дмитрия Коляденко. Их роман начался в 2001 году и напоминал настоящие эмоциональные качели: возлюбленные постоянно ссорились, расходились и снова мирились.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко — архивное фото / © instagram.com/bilyk_iryna

Коляденко был настолько влюблен, что шесть раз звал артистку замуж и каждый год дарил ей новые кольца. Однако Билык не спешила соглашаться на свадьбу. Дело в том, что хореограф сильно ревновал избранницу. Он сам признавал, что из-за ревности резал картины певицы, выбрасывал мебель из окна и даже прибегал к другим эксцентричным поступкам.

В частности, Билык рассказывала о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного. По ее словам, из-за побоев ей приходилось обращаться к врачам и полиции. Расставание тоже было не менее скандальным: обиженный Коляденко продал интимные фотографии бывшей возлюбленной желтой прессе.

С годами бывшие помирились и возобновили общение. Теперь их совместные появления иногда снова интригуют поклонников.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

Екатерина Лозовицкая: поняла, что не любит жениха

Победительница «Холостяка-12» с Алексом Топольским, модель Катерина Лозовицкая также пережила историю отмененной свадьбы. Два года она находилась в отношениях с бойфрендом Владимиром, который сделал ей предложение. Однако уже через несколько недель после помолвки девушка решила разорвать отношения.

Екатерина признавалась, что во время предложения не отказала возлюбленному, но потом осознала, что не готова создавать с ним семью. По словам блогерши, она испытывала к мужчине любовь и уважение, однако ей не хватало настоящего романтического чувства, внутреннего пыла и той же химии.

В итоге Лозовицкая поняла, что не хочет выходить замуж только потому, что так сложились обстоятельства. Она решила быть честной с собой и бывшим избранником, даже несмотря на боль от расставания.

Екатерина Лозовицкая с бывшим бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Кристина Христонько и Игорь Розумяк: помолвка после трех лет отношений, но до свадьбы не дошло

Украинская певица и блогер, известная под псевдонимом KRISTONKO, также не смогла дойти до свадьбы со своим избранником — блогером Игорем Розумяком. Пара встречалась с 2021 года, а в декабре 2024-го мужчина сделал предложение возлюбленной в Буковеле. Кристина ответила согласием, а возлюбленные начали готовиться к предстоящей свадьбе.

В июле 2026 года артистка сообщила о разрыве помолвки. В своем Instagram она призналась, что переживает сложный этап, и попросила не расспрашивать ее о бывшем женихе. В то же время Кристина подчеркнула, что они разошлись без скандалов и остались в нормальных отношениях.

Кристина Христенька и Игорь Розумяк / © instagram.com/_kristonko_

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