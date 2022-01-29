Камалия под капельницей показала, как лечит осложнения, вызванные флуроной

Артистка находится в больнице.
Известная певица Камалия, которая около трех недель назад серьезно заболела, показала, как лечится.
В своем TikTok исполнительница опубликовала видео, где лежит на больничной кушетке под капельницей. Как отметила артистка, она проходит усиленную терапию при двустороннем воспалении легких, фронтите, гайморите и синусите. Ролик звезда дополнила своим треком I'm Alive, что в переводе означает "Я жива".
@kamaliyazahoor67 #kamaliyazahoor67 #певица #стрим #коронавирус #грипп #омикрон #лайф ♬ I'm Alive (Radio Edit) — Kamaliya
В комментариях поклонники пожелали кумирше быстрого выздоровления: "От всего сердца только крепкого здоровья", "Выздоровления!", "Выздоровайте, красавица".
Напомним, несколько недель назад Камалия с семьей вернулась из Финляндии, где проводила отпуск. Об ухудшении состояния здоровья артистка рассказала в середине января. У нее диагностировали флурону – одновременное заболевание коронавирусом и гриппом. Болезнь дала осложнение.
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