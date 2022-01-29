Камалия под капельницей показала, как лечит осложнения, вызванные флуроной

Артистка находится в больнице.

Известная певица Камалия, которая около трех недель назад серьезно заболела, показала, как лечится.

В своем TikTok исполнительница опубликовала видео, где лежит на больничной кушетке под капельницей. Как отметила артистка, она проходит усиленную терапию при двустороннем воспалении легких, фронтите, гайморите и синусите. Ролик звезда дополнила своим треком I'm Alive, что в переводе означает "Я жива".

В комментариях поклонники пожелали кумирше быстрого выздоровления: "От всего сердца только крепкого здоровья", "Выздоровления!", "Выздоровайте, красавица".

Напомним, несколько недель назад Камалия с семьей вернулась из Финляндии, где проводила отпуск. Об ухудшении состояния здоровья артистка рассказала в середине января. У нее диагностировали флурону – одновременное заболевание коронавирусом и гриппом. Болезнь дала осложнение.

Читайте также: