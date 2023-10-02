Камалия поделилась фото с дочками, проживающими с отцом в другой стране: "Трудно в разлуке"

Певица Камалия показала счастливую фотографию со своими дочерьми-близнецами Арабеллой и Мирабеллой.

На фото, которым звезда поделилась на своей странице в Instagram, она позировала вместе с девушками, сидя на траве. Счастливый кадр напомнил исполнительнице о времени, которое они проводили вместе с дочерьми.

В подписи к фото Камалия призналась, что очень скучает по своим дочерям, ведь сейчас они находятся далеко от нее.

"Как же я скучаю по моим девочкам! Как же тяжело в разлуке", — призналась Камалия.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Как ранее рассказывала певица, Арабелла и Мирабелла сейчас находятся в Великобритании вместе с ее бывшим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Там девочки учатся в одной из престижных школ. По словам Камалии, они пошли на такой шаг из-за войны в Украине. Певица надеется, что если в стране станет безопаснее, то ее дочери вернутся к обучению в Киеве.

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