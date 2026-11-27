Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия рассекретила свой новый вес после похудения на 10 кг.

По словам артистки, ее вес в последнее время значительно колебался. И все из-за перенесенной онкологии и болезни кишечника. Именно это способствовало быстрому набору веса. В итоге время расставило все на свои места.

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Проблема с пищеварением заставила Камалию сесть на жесткую диету и поэтому она постепенно теряет вес. В частности, певица стала стройнее на 10 кг и не планирует останавливаться.

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«Минус 10. Сначала во время онкологии набрала после операции, лучевой, химии. В июне этого года в реанимации, когда подтвердили еще один серьезный диагноз кишечника, мне сказали, что этого нельзя и этого», — призналась певица в программе «Ранок у Великому Місті».

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

В то же время 49-летняя Камалия подчеркнула, что никаких препаратов для похудения не принимала — только для лечения болезни кишечника. В ее планах похудеть еще на несколько кило больше.

«Я хотела бы влезть в эти платья, которые были на „Миссис Мира“. Сейчас я вешу 59 кг. Ну, где-то 53 было бы классно», — поделилась артистка.

Напомним, недавно экс-муж Камалии честно оценил ее вокал и признал недооцененной по ряду причин. Захур также вспомнил о реакции продюсера Мадонны на пение бывшей жены.

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