Камалия похвасталась почетной наградой от Совета искусств Пакистана: "Я счастлива!"

Певица Камалия с радостью рассказала поклонникам о почетной награде, полученной от Совета искусств Пакистана.

Как рассказала артистка, власти страны решили наградить ее за помощь стране в трудные времена.

"Я счастлива получить наивысшую культурную награду Пакистана от Совета искусств Пакистана за помощь и меценатство! Надеюсь, что Пакистан очень скоро придет в себя после страшного наводнения! Благодарна родине моего мужа за помощь моей Украине", — написала Камалия в Instagram.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

На днях украинская певица отправилась в Пакистан, чтобы провести несколько благотворительных концертов и собрать средства для восстановления страны после серьезного наводнения. Напомним, что муж певицы, миллиардер Мохаммад Захур, родом из Пакистана. Во время полномасштабной войны в Украине он активно помогает нашему государству, поэтому Камалия таким образом решила отблагодарить родину любимого.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

На днях Камалия показала, как убегает от назойливых пакистанских фанатов после концерта в Карачи.

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