Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Камалия похвасталась почетной наградой от Совета искусств Пакистана: "Я счастлива!"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
850
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Камалия похвасталась почетной наградой от Совета искусств Пакистана: "Я счастлива!"

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская артистка дала несколько благотворительных концертов в пакистанских городах.

Певица Камалия с радостью рассказала поклонникам о почетной награде, полученной от Совета искусств Пакистана.

Как рассказала артистка, власти страны решили наградить ее за помощь стране в трудные времена.

"Я счастлива получить наивысшую культурную награду Пакистана от Совета искусств Пакистана за помощь и меценатство! Надеюсь, что Пакистан очень скоро придет в себя после страшного наводнения! Благодарна родине моего мужа за помощь моей Украине", — написала Камалия в Instagram.

© instagram.com/kamaliyaofficial
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

На днях украинская певица отправилась в Пакистан, чтобы провести несколько благотворительных концертов и собрать средства для восстановления страны после серьезного наводнения. Напомним, что муж певицы, миллиардер Мохаммад Захур, родом из Пакистана. Во время полномасштабной войны в Украине он активно помогает нашему государству, поэтому Камалия таким образом решила отблагодарить родину любимого.

© instagram.com/kamaliyaofficial
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

На днях Камалия показала, как убегает от назойливых пакистанских фанатов после концерта в Карачи.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
850
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация