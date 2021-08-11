Камалия похвасталась подросшими двойняшками во время отдыха в Турции

Девочки все больше становятся похожими на знаменитых родителей.

Украинская певица Камалия, которая недавно заняла призовое место в соревнованиях по конному спорту, отправилась с семьей на отдых в Турцию.

Звезда с семьей отдыхают в курортном городе Мармарис. В сторис своей страницы в Instagram Камалия показала последствия масштабных пожаров в этом месте.

Камалия показала Мармарис после пожаров / instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка сообщила, что с ней и ее родными все хорошо. В качестве доказательства исполнительница запостила семейные снимки с родными. Певица также похвасталась своими подросшими двойняшками — Арабеллой и Мирабеллой, которые с возрастом становятся все больше похожими на звездных родителей.

Камалия с детьми / instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия с детьми и подругой / instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия с мужем / instagram.com/kamaliyaofficial

Также Камалия показала, как провела время вместе с друзьями ее семьи:

"Отдых в два раза прекраснее, когда рядом родные люди!" — отметила артистка.

Семья Камалии с друзьями / instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, в начале августа Камалия чувственно поздравила мужа с 66-летием и сообщила, почему любимый не праздновал день рождения.

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