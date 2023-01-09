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Камалия похвасталась рождественским подарком от Валерия Залужного

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1439
Время на прочтение
1 мин
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Камалия похвасталась рождественским подарком от Валерия Залужного

Главнокомандующий ВСУ поздравил певицу и ее мужа.

Украинская певица Камалия показала, какой подарок им с мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром сделал генерал Валерий Залужный.

К рождественским праздникам исполнительница получила от главнокомандующего ВСУ особый памятный презент. Так, на своей странице в Instagram Камалия показала обложку журнала TIME со фотографией Залужного, на которой он оставил свою подпись. На постере Валерий Федорович не только оставил автограф, но и написал "Спасибо!".

© instagram.com/kamaliyaofficial
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Лучший подарок нам с Захуром на Рождество! Спасибо, господин главнокомандующий", — написала певица.

© instagram.com/kamaliyaofficial
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, на днях легендарная украинская певица Нина Матвиенко записала признание в любви к Валерию Залужному и получила от него трогательный ответ.

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Дата публикации
Просмотры
1439
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