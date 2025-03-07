Камалия показала 11-летних дочерей в забавных костюмах и рассказала о необычном празднике в их школе

Украинская певица Камалия показала 11-летних дочерей-двойняшек от бывшего мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура.

Исполнительница приехала в Лондон, чтобы провести время с детьми. Как поделилась артистка в своем Instagram, в школе детей был необычный праздник. В честь Всемирного дня книги, который, правда, отмечают 23 апреля, Арабелла и Мирабелла вместе с другими учениками приняли участие в необычном параде. Им необходимо было продемонстрировать волшебный мир книг, который оживает. Дочери Камалии превратились в зверюшек. В частности, они надели забавные кигуруми, а певица их сфотографировала и поделилась соответствующими фотографиями.

Дочь Камалии / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Посетила парад в школе, где учатся мои дочери, Арабелла и Мирабелла. Парад в честь Всемирного дня книги, который подготовили ученики вместе с учителями, чтобы показать нам, как оживает волшебный мир книг", — поделилась артистка.

Дочь Камалии / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, недавно Камалия рассказала о своем методе похудения. Артистка делилась, что ее фигура изменилась на фоне стресса и проблем со здоровьем. Впрочем, исполнительница серьезно взялась за свой внешний вид. Певица призналась, с помощью какой диеты худеет.

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