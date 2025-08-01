Камалия показала 70-летнего бывшего мужа и неожиданно обратилась к нему: "Не верится"

Мохаммад Захур и Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия поздравила бывшего мужа, миллионера Мохаммада Захура с особым событием.

Сегодня, 1 августа, бизнесмену исполнилось 70 лет. По случаю юбилея исполнительница посвятила Захуру трогательную публикацию и описала его лучшие черты. В то же время Камалия показала его фото и удивила молодым видом именинника. По словам артистки, Захур всегда остается активным, заряжает окружающих позитивом и не теряет чувство юмора. Она поблагодарила его за все и призналась в глубоком уважении и любви к нему.

Мохаммад Захур

Мохаммад Захур

"Захур! Ты — наше солнце, наша сила, наша вселенная! Ты действительно лучший в мире — и для нас нет более близкого, родного человека. Поздравляем с Днем рождения, с крутым 70-летием! Даже не верится, что тебе 70, потому что ты такой энергичный, спортивный, всегда в движении, всегда с нами. Ты всегда заряжаешь нас позитивом, поддерживаешь, шутишь и просто даришь нам тепло. Мы очень гордимся тобой! Спасибо, что ты есть — такой сильный, молодой сердцем и душой, всегда рядом, всегда на высоте. Мы тебя очень любим! Обнимаем крепко", — поздравила Камалия отца своих дочерей.

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Напомним, недавно Камалия показала свой отдых в Испании с дочками и бывшим мужем и повторила фото восьмилетней давности.