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Камалия показала, чем 20 лет назад покорила пакистанского миллиардера Мохаммада Захура

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1757
Время на прочтение
2 мин
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Камалия показала, чем 20 лет назад покорила пакистанского миллиардера Мохаммада Захура

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Похоже, супруги помирились и передумали разводится.

Украинская певица Камалия продолжает ностальгировать по тем временам, как познакомилась со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.

Как на днях артистка рассказала, 11 июля они с Захуром отметили 20-летие с их первой встречи. Теперь же исполнительница показала, чем именно она покорила тогда еще будущего мужа.

На странице в Instagram Камалия разместила отрывок из концерта, где в сопровождении оркестра исполняет украинскую народную песню "Місяць на небі". Артистка призналась, что услышав ее пение, Захур был пленен ею:

"Именно с этой песни 20 лет назад началась наша красивая любовная история с Захуром. Услышав эту песню в тот заветный вечер, он едва не признался в любви! Я до сих пор помню: это была пятница, 11 июля, вечер, 21 час…" – рассказала Камалия.

Камалия вспомнила, как влюбила в себя Мохаммада Захура

Камалия вспомнила, как влюбила в себя Мохаммада Захура

Поклонники, в свою очередь, наделали комплиментов пению артистке и признались, что радуются, что они с Захуром сумели помириться и сохранить брак.

Как известно, в апреле 2023 года Камалия озадачила заявлением, что разводится с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет супружеской жизни. Перед этим артистка признавалась, что впервые в жизни имела громкий конфликт с любимым из-за его дочери от экс-брака с россиянкой.

После этого Камалия никаких заявлений об отношениях с Захуром не делала. Однако продолжает делиться милыми совместными фото и видео, а на дне рождения артистки Захур назвал ее любимой женщиной. Вероятно, паре все же удалось прийти к компромиссу и остаться в браке.

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Дата публикации
Просмотры
1757
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