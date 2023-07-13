Камалия показала, чем 20 лет назад покорила пакистанского миллиардера Мохаммада Захура

Украинская певица Камалия продолжает ностальгировать по тем временам, как познакомилась со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.

Как на днях артистка рассказала, 11 июля они с Захуром отметили 20-летие с их первой встречи. Теперь же исполнительница показала, чем именно она покорила тогда еще будущего мужа.

На странице в Instagram Камалия разместила отрывок из концерта, где в сопровождении оркестра исполняет украинскую народную песню "Місяць на небі". Артистка призналась, что услышав ее пение, Захур был пленен ею:

"Именно с этой песни 20 лет назад началась наша красивая любовная история с Захуром. Услышав эту песню в тот заветный вечер, он едва не признался в любви! Я до сих пор помню: это была пятница, 11 июля, вечер, 21 час…" – рассказала Камалия.

Камалия вспомнила, как влюбила в себя Мохаммада Захура

Поклонники, в свою очередь, наделали комплиментов пению артистке и признались, что радуются, что они с Захуром сумели помириться и сохранить брак.

Как известно, в апреле 2023 года Камалия озадачила заявлением, что разводится с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет супружеской жизни. Перед этим артистка признавалась, что впервые в жизни имела громкий конфликт с любимым из-за его дочери от экс-брака с россиянкой.

После этого Камалия никаких заявлений об отношениях с Захуром не делала. Однако продолжает делиться милыми совместными фото и видео, а на дне рождения артистки Захур назвал ее любимой женщиной. Вероятно, паре все же удалось прийти к компромиссу и остаться в браке.

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