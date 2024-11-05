Камалия показала дочь на костылях и ошеломила, как она со сломанной ногой ездит верхом на коне

Украинская певица Камалия похвасталась достижением 11-летней дочери Мирабеллы.

Девочка недавно сломала ногу, поэтому вынуждена носить гипс и пользоваться костылями. Врач строго-настрого запретил дочери певицы какие-либо нагрузки и дал рекомендации, чтобы Мирабелла отдыхала. Однако девочка не смогла долго усидеть на месте.

"Моя маленькая непоседа Мирабелла проходит обследование в детской больнице. Врач строго приказал ей соблюдать полный покой по меньшей мере неделю. Но можно ли удержать эту маленькую искорку?" – поделилась певица.

Камалия показала, как ее дочь со сломанной ногой ездит верхом на коне

В частности, Мирабелла загрустила за конем, поэтому попросила маму отвезти ее на конюшню. Там девочка уговорила родного человека позволить ей покататься верхом. Камалия дала согласие. Под пристальным наблюдением инструктора Мирабелла покаталась верхом на коне. К слову, гипс не стал для девочки препятствием. Камалия отметила, что очень гордится своей дочерью, которая оказалась сильной духом.

"Мирабелла так соскучилась по своему любимому коню, что просто не смогла усидеть на месте. Она уговорила меня отвезти ее на конюшню, и я не смогла отказать. Видели бы вы, как загорелись ее глаза, когда она обняла своего верного друга! Вот такая она у меня — сильная духом и с безграничной любовью к животным. Материнское сердце переполняется гордостью и нежностью", — отметила артистка.

Напомним, в конце октября Мирабелла сломала ногу. Камалия рассказывала, как это произошло и как ее дочь травмировалась.

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