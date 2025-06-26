Камалия показала изнутри свой роскошный особняк за 15 миллионов долларов

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия показала изнутри свой роскошный особняк.

Дом исполнительница приобрела вместе с мужем в 2009 году. Артистка на проекте "По хатах" рассказала, что это была только "коробка", поэтому весь ремонт они с бизнесменом Мохаммадом Захуром делали самостоятельно. За дизайн отвечала Камалия. Дом сделан в золотистых цветах, а также там размещено множество семейных фото. Артистка предполагает, что сейчас цена осодняка составляла бы 15 миллионов долларов.

Дом Камалии / © andrewrostov.livejournal.com

"Дизайн полностью делала я. И пол, и люстры - везла все из Дубаи. Мы его купили, но без внутреннего ремонта. Это все полностью я прорисовывала. Ездила покупать все в Дубаи, Италии. 2009 года купили этот дом и начали ремонт. На сегодня цену не знаю, а примерно 15 миллионов долларов. Цену за коммунальные услуги не знаю, не я оплачиваю", - делится артистка.

Гостиная Камалии / © andrewrostov.livejournal.com

На территории работает охрана, а также в уборке певице помогают помощницы. Самые любимые комнаты исполнительницы - это кабинет и кухня. Кстати, в артистки большая столовая. Исполнительница говорит, что ей нравится, когда вся семья собирается за одним столом. Кухня певицы сделана в светлых оттенках.

Столовая Камалии / © andrewrostov.livejournal.com

"Я просто обожаю большие столовые, кухни, чтобы вся семья помещалась. Кухня у меня большая, она светлая, я очень люблю светлые кухни. Здесь просторно, очень много посуды", - говорит исполнительница.

Кухня Камалии / © andrewrostov.livejournal.com

Также у Камалии большая комната, изюминкой которой является круглая кровать. Ее певица заказывала в Италии. Кстати, прямо в спальне у певицы есть джакузи.

Спальня Камалии / © andrewrostov.livejournal.com

"В спальне сразу есть джакузи. Это так романтично! Хотелось мне круглую кровать, я ее очень долго искала. Мне ее на заказ делали, везли из Италии", - говорит артистка.

Джакузи в спальне Камалии / © andrewrostov.livejournal.com

Для гостей у исполнительницы выделена отдельная комната. Там, кстати, останавливалось немало звезд, например, экс-солист Modern Talking Томас Андерс.

Гостевая комната Камалии / © andrewrostov.livejournal.com

"Это гостевая спальня. Здесь очень много известных людей останавливалось, например, Томас Андерс. Он приезжал, мы клип снимали, он гостил, мы писали песню", - поделилась артистка.

Кабинет Камалии / © andrewrostov.livejournal.com

Есть у Камалии и студия звукозаписи, где она создает свои песни. Более того, там даже есть зал для репетиций.

Студия звукозаписи Камалии / © andrewrostov.livejournal.com

"Здесь рождаются мои песни. Здесь до войны кипела работа. Сейчас я записываю песни здесь, а также в студии, с которой я сотрудничаю", - добавила артистка.

Дом Камалии / © andrewrostov.livejournal.com

Конечно, дом у Камалии большой, там также есть еще одно джакузи, массажный кабинет и много чего другого.

Массажный кабинет Камалии / © andrewrostov.livejournal.com

Напомним, недавно Камалия вместе с экс-супругом и дочерьми отдыхала в Италии. Артистка показывала, как их там встретили друзья.