Камалия показала изнутри свой роскошный особняк за 15 миллионов долларов
Камалия продемонстрировала, как выглядит ее дом. Весь дизайн она разрабатывала самостоятельно.
Украинская певица Камалия показала изнутри свой роскошный особняк.
Дом исполнительница приобрела вместе с мужем в 2009 году. Артистка на проекте "По хатах" рассказала, что это была только "коробка", поэтому весь ремонт они с бизнесменом Мохаммадом Захуром делали самостоятельно. За дизайн отвечала Камалия. Дом сделан в золотистых цветах, а также там размещено множество семейных фото. Артистка предполагает, что сейчас цена осодняка составляла бы 15 миллионов долларов.
"Дизайн полностью делала я. И пол, и люстры - везла все из Дубаи. Мы его купили, но без внутреннего ремонта. Это все полностью я прорисовывала. Ездила покупать все в Дубаи, Италии. 2009 года купили этот дом и начали ремонт. На сегодня цену не знаю, а примерно 15 миллионов долларов. Цену за коммунальные услуги не знаю, не я оплачиваю", - делится артистка.
На территории работает охрана, а также в уборке певице помогают помощницы. Самые любимые комнаты исполнительницы - это кабинет и кухня. Кстати, в артистки большая столовая. Исполнительница говорит, что ей нравится, когда вся семья собирается за одним столом. Кухня певицы сделана в светлых оттенках.
"Я просто обожаю большие столовые, кухни, чтобы вся семья помещалась. Кухня у меня большая, она светлая, я очень люблю светлые кухни. Здесь просторно, очень много посуды", - говорит исполнительница.
Также у Камалии большая комната, изюминкой которой является круглая кровать. Ее певица заказывала в Италии. Кстати, прямо в спальне у певицы есть джакузи.
"В спальне сразу есть джакузи. Это так романтично! Хотелось мне круглую кровать, я ее очень долго искала. Мне ее на заказ делали, везли из Италии", - говорит артистка.
Для гостей у исполнительницы выделена отдельная комната. Там, кстати, останавливалось немало звезд, например, экс-солист Modern Talking Томас Андерс.
"Это гостевая спальня. Здесь очень много известных людей останавливалось, например, Томас Андерс. Он приезжал, мы клип снимали, он гостил, мы писали песню", - поделилась артистка.
Есть у Камалии и студия звукозаписи, где она создает свои песни. Более того, там даже есть зал для репетиций.
"Здесь рождаются мои песни. Здесь до войны кипела работа. Сейчас я записываю песни здесь, а также в студии, с которой я сотрудничаю", - добавила артистка.
Конечно, дом у Камалии большой, там также есть еще одно джакузи, массажный кабинет и много чего другого.
