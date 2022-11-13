Камалия показала известного белорусского актера, активно помогающего Украине

Украинская певица Камалия рассказала, что на днях побывала на благотворительном мероприятии, организованном Фондом известного белорусского актера, участника "Танцев со звездами" Павла Вишнякова.

Павел Вишняков на "Танцах со звездами" / Фото: instagram.com/vyshniakov.cf

На странице в Instagram Камалия разместила несколько снимков, сделанных на благотворительном вечере. На фото певица в костюме темно-зеленого цвета с орденом святой равноапостольной княгини Ольги, которым ее недавно наградила Православная церковь, стоит рядом с Вишняковым в вышиванке:

"Павел, дорогой, ты белорус с украинским сердцем, спасибо за все, что ты делаешь для Украины. На благотворительном мероприятии, которое организовал Фонд Павла Вишнякова, удалось собрать 190 тысяч грн на зимнее снаряжение для ВЧ А4049. Работа продолжается, Павел собирает на снаряжение для разминирования для ГСЧС. Цель – 400 тысяч грн", — сообщила Камалия и оставила реквизиты для помощи.

Приватбанк: 5168752014186699

Монобанк: 5375411200308851

https://send.monobank.ua/jar/fDqVekfMN

PayPal: vyshniakov.cf@gmail.com

Камалия и Павел Вишняков / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Павел Вишняков остался в Украине и организовал активную волонтерскую деятельность. Белорусский актер основал благотворительный фонд, где вместе с единомышленниками помогает военным, медикам, вынужденным переселенцам и приютам для животных.

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