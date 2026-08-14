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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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331
Время на прочтение
2 мин

Камалия показала, как обнимала своего бывшего мужа Захура во время отдыха с дочерьми за границей

Бывшие супруги поделились уютными снимками из отпуска в Турции.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Камалия с бывшим мужем и дочерьми

Камалия с бывшим мужем и дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия показала, как вместе с бывшим мужем, бизнесменом Мохаммадом Захуром, проводит время с дочерьми и весело позирует с ним перед камерой в Турции.

Несмотря на развод, звезды продолжают поддерживать теплые отношения. Бывшие супруги вместе воспитывают 12-летних дочерей Арабеллу иМирабеллу. Они также по-прежнему живут под одной крышей. Сейчас семья вместе путешествует по Турции. На этот раз в центре внимания оказались не девочки, а их знаменитые родители. Камалия показала забавные кадры, которые дочери сняли для семейного архива.

«Наши дочки не очень любят фотографироваться, зато с удовольствием ловят в кадре нас с Захуром», — написала артистка.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Певица призналась, что особенно ценит именно такие моменты — без подготовки и сложных фотосессий. На опубликованных кадрах Камалия и Захур шутят, позируют друг другу и просто наслаждаются совместной прогулкой. На этот раз семейная фотосессия состоялась в атмосферной Цистерне Базилика в Стамбуле.

«И знаете, именно такие фото для меня — самые ценные: без постановок, искренние, живые и наполненные теплом. На этот раз — невероятная атмосфера Цистерны Базилика в Стамбуле. Сохраняем наши семейные моменты и продолжаем открывать для себя Турцию вместе», — отмечает Камалия.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия и Мохаммад Захур объявили о разводе в 2023 году после почти 20 лет брака. У них есть дочери-близнецы Арабелла и Мирабелла, которые родились в 2013 году. Несмотря на прекращение супружеских отношений, бывшие супруги продолжают вместе воспитывать детей и проводить время всей семьёй.

Напомним, недавно Камалия нежно поздравила своего бывшего мужа Захура с 71-летием и показала редкие семейные фото.

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