Камалия показала, как праздновала 9-летие двойняшек: "Война научила нас жить иначе"

Певица Камалия в этом году отмечала 9-летие двойняшек не с таким размахом, как делала это раньше.

Украинская исполнительница Камалия вчера, 6 сентября, праздновала день рождения Арабеллы и Мирабеллы.

Но 9-летие двойняшек артистка вместе со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром праздновала не так, как делала это раньше. Знаменитость отказалась от громких вечеринок.

Камалия вместе с близкими людьми собралась в ресторане, где и поздравила дочерей с праздником.

Камалия с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Как призналась артистка, война изменила приоритеты в их семье. Они поняли, что счастье совсем в другом.

"С днем рождения, наши дочки! Война научила нас жить иначе… Если раньше мы праздновали семейные праздники с размахом, большим количеством гостей, дорогими подарками, то сейчас я поняла, что счастье в другом. Слава Богу, что мы есть друг у друга, живы и здоровы", — поделилась артистка.

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