Камалия показала, как с семьей экстренно покидала гостиницу в Финляндии через балкон

Камалия показала, как с семьей экстренно покидала гостиницу в Финляндии через балкон

Отдых у артистки прошел не без происшествий.

Украинская певица Камалия рассказала, как завершился ее сказочный отдых с семьей в Финляндии.

Семья прекрасно провела время, каталась на лыжах, кормила оленей, лакомилась местными вкусностями и наслаждалась заснеженными видами. Однако когда настала пора выезжать из гостиницы, семью ждал неприятный сюрприз. Двери их гостиничного номера заблокировались.

Никто из персонала на связь не выходил, поэтому Камалия и члены ее семьи отважились на отчаянный шаг – оставить номер через балкон. К счастью, их апартаменты находились на первом этаже.

"Нас явно Лапландия не хотела отпускать! Пришлось оставлять апартаменты через балкон, поскольку никому не могли дозвониться. Дверь заблокировали непонятно почему. Час дня. Мы вынуждены передавать чемоданы через балкон. Хорошо, что мы на первом этаже", — рассказала Камалия в видео, которым поделилась в Instagram.

Однако на этом приключения семьи Камалии не завершились. После прилета в Украину их ждала еще одна неприятность – из 7 чемоданов целыми долетели только два.

Артистка предположила, что беда с чемоданами могла произойти либо из-за лютого мороза (на улице тогда было -26), либо из-за халатности грузчиков, которые просто бросали эти чемоданы.

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