Камалия показала, как в Киеве с экс-мужем Мохаммадом Захуром отпраздновала 11-летие двойняшек

На днях украинская певица Камалия и ее бывший муж, бизнесмен Мохаммад Захур отпраздновали день рождения двойняшек.

Свое 11-летие Арабелла и Мирабелла встретили в Киеве. По случаю праздника Камалия устроила небольшую вечеринку дома. На день рождения дочерей артистка пригласила самых близких и родных родственников и друзей.

Дочери Камалии отпраздновали день рождения / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Конечно, во дворе была яркая фотозона. Именинницы и гости делали кадры на фоне розовых, белых и золотых воздушных шариков, где на английском языке красовалась надпись "С днем рождения, Арабелла и Мирабелла". Ночью фотозона подсвечивалась.

Дочери Камалии отпраздновали день рождения / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Также девочек ждал праздничный двухъярусный торт. Сладость была украшена свечами, кубками чемпионов, цветами и рисунками лошадей, которых очень любят дочери Камалии.

Дочери Камалии отпраздновали день рождения / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Больше подробностей о праздновании дня рождения Арабеллы и Мирабеллы исполнительница раскрывать не стала. Певица пожелала, чтобы яркие воспоминания остались в семейном кругу.

Напомним, дочери Камалии праздновали день рождения 6 сентября. В тот день певица нежно поздравляла девочек с праздником и показывала, как они изменились за 11 лет.

Камалия показала, как взрослели ее 11-летние дочери

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