Камалия показала, как в сине-желтом платье пела в Пакистане на местном языке

Украинская певица Камалия показала фрагмент своего выступления в Карачи, Пакистан.

На странице в Instagram артистка запостила видео, где появляется на сцене, построенной на площади в городе. Камалия выбрала для своего выступления платье сине-желтого цвета, а также порадовала горожан исполнением композиции о Пакистане на местном языке.

"Мое выступление на фестивале "Дань пакистанской музыке" в поддержку пострадавших от наводнения жителей Пакистана", — подписала видео исполнительница.

Впрочем, мнения по поводу выступления артистки у поклонников разделились. Одни были увлечены пением Камалии вживую: "Респект и уважение прекрасной Камалии за талант, патриотизм, достойное представление Украины во всем мире", "молодец! Очень хорошо!", "Наша звезда".

Однако другие юзеры отметили, что им не сильно понравилось пение артистки: "Зачем столько dilay на голосе?", "мда, человек вы хороший, но петь не умеете, испанский стыд", "как это расслышать".

Как ранее рассказывала Камалия, она уехала на родину мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, чтобы дать несколько благотворительных концертов в Карачи и Лахоре, чтобы собрать средства для пострадавших от наводнения жителей страны. Свой порыв артистка объяснила тем, что Пакистан не раз помогал Украине во время полномасштабного вторжения РФ, и теперь она хочет ответить на это взаимностью.

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