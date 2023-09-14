Камалия показала, как вместе с мужем в патриотическом стиле 10-летие дочерей праздновала

Украинская певица Камалия показала, как отпраздновала 10-летие своих дочерей – Арабеллы и Мирабеллы.

День рождения двойняшек знаменитость вместе со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, организовала в патриотическом стиле. В частности, в своем Instagram артистка опубликовала фото с празднования.

На снимке семейство позировало возле фотозоны, украшенной сине-желтыми цветами. На стенде также на английском красовалась надпись — "С днем рождения, Арабелла и Мирабелла".

Артистка на 10-летие дочерей надела синий костюм, а вот Мохаммад Захур выбрал голубую рубашку и желтые брюки. Тем временем девушки позировали в джинсах и майках. Как отметила артистка, дочери – ее самое дорогое сокровище.

Камалия с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Мое самое дорогое сокровище, мои дочки. Вы единственное настоящее в моей жизни! Люблю безгранично…", — отметила артистка.

День рождения дочерей Камалия праздновала в Киеве. Как признавалась исполнительница, девочки сами хотели встретить 10-летие в Украине.

Арабелла и Мирабелла уже вернулись в Великобританию. Артистка раньше показывала, как со слезами отдавала дочерей мужу. К слову, Мохаммад Захур с двойняшками живет в Великобритании, а Камалия – в Украине.

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