Камалия показала поврежденную квартиру сестры в результате атаки на Киев

Украинская певица Камалия поделилась, что во время атаки по Киеву 30 мая была повреждена квартира ее двоюродной сестры.

На странице в Instagram исполнительница разместила кадры жилья ее родственницы, расположенной в доме в Голосеевском районе столицы. Как рассказала Камалия, в результате обстрела российскими оккупантами в квартире ее сестры вылетели окна и поплавились оконные рамы:

"Когда вчера все постили фото поврежденного обломками ракеты дома в Голосеевском районе Киева, я плакала от счастья, что моей двоюродной сестры не было в тот момент дома, потому что ее квартира была именно в этом доме. Конечно, от взрывной волны вылетело стекло из окон, и даже поплавились оконные рамы, два верхних этажа полностью разрушены. Дом непригоден к жизни, надеюсь отремонтируют. Самое ужасное – погиб человек…" – написала Камалия.

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Атака по Киеву 30 мая

В ночь на 30 мая российские оккупанты 18 раз с начала месяца совершили атаку иранскими беспилотниками по Киеву. Враг выпустил 31 "шахед", 29 из них уничтожила противовоздушная оборона. Обломки сбитых дронов, в частности, упали на жилой дом в Голосеевском районе. В результате обстрела в многоэтажке произошел пожар. Квартиры на верхних этажах были разрушены. Эвакуированы 20 жителей. Одна жительница дома погибла, четверо – травмированы.

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