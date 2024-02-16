Камалия показала редкие кадры с дочерьми, которых привезла из Великобритании в Украину

Артистка рассказала, как они в Киеве проводят время вместе.
Украинская певица Камалия порадовала поклонников редкими кадрами со своими дочерьми, 10-летними Арабеллой и Мирабеллой.
Так, недавно знаменитость находилась за границей по рабочим делам. Впрочем, на обратном пути заехала к дочерям, которые остались жить с отцом Мохаммадом Захуром в Лондоне. И вместе с детьми звезда вернулась на родину, чтобы провести некоторое время вместе.
К слову, в Киеве звездная мама записала Арабеллу и Мирабеллу на занятия с тренером в гимнастический зал. На кадрах видно, как дети Камалии растягивают мышцы разными упражнениями. Ведь как известно, девушки являются поклонницами гимнастики уже много лет и даже одерживали победы на конкурсах. К тому же, Мирабелла мечтает стать олимпийской чемпионкой.
"Я снова в Киеве. И Арабелла здесь, и Мирабелла. Это счастье быть вместе с самыми родными людьми – желаю этого и всем вам!", - восхитила подписью в фотоблоге певица.
Поклонники под кадрами поздравили семью в Украине и удивились физической подготовкой девушек.
- Берегите себя. Дома всегда хорошо
- Вдохновения Вам и девочкам! Вы большие молодцы!
- Будущая победительница Украины, олимпийская чемпионка
- С возвращением!
Напомним, недавно Камалия показалась на родине своего экс-мужа в Пакистане и рассказала, почему там оказалась.
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