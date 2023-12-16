Камалия показала редкие кадры с дочерьми, которых забрала из Лондона от экс-мужа

В настоящее время исполнительница вместе с детьми наслаждается отдыхом в Альпах.

Украинская певица Камалия поделилась радостными новостями, что наконец-то встретилась с дочерьми от экс-мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура.

К слову, 10-летние Арабелла и Мирабелла сейчас живут с отцом в Лондоне, Великобритания. В исполнительницы крайне редко получается видеться с детьми. Однако на днях Камалия из Украины отправилась за границу.

Певица забрала дочерей из Лондона и уехала с ними отдыхать в горы. Камалия вместе с Арабеллой и Мирабеллей наслаждается отпуском в Альпах.

Камалия в Альпах восхитила кадрами с дочерьми от экс-мужа

В своем Instagram артистка уже опубликовала видео, где показала, как проходит их отпуск. Певица вместе с детьми катается на лыжах, посещает рождественские ярмарки и наслаждается заснеженными пейхажами.

"Наконец-то мы в Альпах! Как здорово путешествовать с дочками...Скоро на лыжи, а потом — на рождественский базар с маковыми кренделями, детским пуншем и украинским "Щедриком", правда, на английском...А сколько здесь игрушек и елочных украшений: просто рай для моих девочек!" – подписала кадры певица.

Напомним, недавно редкими фото с детьми поделилась жена украинского футболиста Александра Зинченко. Блогерша Влада Седан похвасталась, как заметно подросла их 4-месячная дочь.

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