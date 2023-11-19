Камалия показала редкое фото с дочерьми, которых ее экс-муж забрал в Лондон

Украинская певица Камалия растрогала поклонников фотографией со своими дочерьми, 10-летними Арабеллой и Мирабеллой.

Как известно, после развода с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром их дети остались жить с отцом в Лондоне. Иногда звездная мама летает к дочерям в Великобританию, иногда они – к маме в Украину.

В этот раз на неделю Камалия приехала в столицу Великобритании, чтобы провести время со своими детьми. Перед поездкой в Украину она сделала трогательный кадр с девочками:

"Наш уютный вечер с моими принцессами накануне моего отъезда в Украину. Это была, как всегда, прекрасная неделя в родном кругу. Опять буду очень скучать по вам!" – подписала фотографию звездная мама.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Отметим, что сейчас дочери Камалии Арабелла и Мирабелла живут вместе с отцом в Великобритании. В Лондоне девочки учатся в одной из престижных школ. По словам Камалии, они с Захуром пошли на такой шаг из-за войны в Украине. Также Камалия говорит, как только в Украине станет спокойнее, дочери вернутся домой, ведь очень скучают по родине.

Напомним, ранее Камалия делилась, в каких отношениях находится с экс-мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. В начале апреля этого года артистка шокировала заявлением, что после 20 лет брака они с Захуром расстаются. И, по словам Камалии, им с бывшим удалось сохранить теплые дружеские отношения.

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